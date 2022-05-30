ЕС решил отказаться от введения запрета на покупку россиянами недвижимости
Страны Евросоюза приняли решение исключить из шестого пакета санкций запрет, касающийся приобретения россиянами недвижимости за рубежом. Об этом, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что против запрета выступил Кипр.
Новый, шестой пакет санкций ЕС безуспешно согласовывается на протяжении нескольких недель. Так, ранее «Татар-информ» сообщал, что полное эмбарго на импорт нефти из России также может быть исключено из нового перечня рестрикций.
Ужесточение санкций Запада последовало после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.