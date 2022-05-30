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Ру Тат
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Политика
30 мая 2022  23:18

ЕС решил отказаться от введения запрета на покупку россиянами недвижимости

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Страны Евросоюза приняли решение исключить из шестого пакета санкций запрет, касающийся приобретения россиянами недвижимости за рубежом. Об этом, ссылаясь на источники, близкие к переговорам, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что против запрета выступил Кипр.

Новый, шестой пакет санкций ЕС безуспешно согласовывается на протяжении нескольких недель. Так, ранее «Татар-информ» сообщал, что полное эмбарго на импорт нефти из России также может быть исключено из нового перечня рестрикций. 

Ужесточение санкций Запада последовало после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.

#евросоюз #спецоперация на Украине #санкции Запада
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