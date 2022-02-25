Страны ЕС договорились ввести новый пакет антироссийских санкций

Лидеры страны Европейского союза договорились ввести новые санкции в отношении России — ограничения затронут финансовый сектор, сферу энергетики и транспорта, товары двойного назначения, а также визовую политику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейский Совет сегодня договорился о дальнейших ограничительных мерах, которые повлекут за собой массивные и серьезные последствия для России за ее действия», — сказано в заключениях саммита.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.