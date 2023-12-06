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Страны «Большой семерки» запретят импорт алмазов из России с 1 января
С 1 января наступающего 2024 года страны «Большой семерки» введут запрет на импорт алмазов из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на итоговое заявление саммита «Группы 7».
Кроме того, примерно с 1 марта G7 начнет поэтапно запрещать импорт российских алмазов из третьих стран. К 1 сентября должен быть создан механизм «надежной проверки и сертификации на основе прослеживаемости» необработанных алмазов.
Ограничения на импорт российских драгоценных камней не будет распространяться на промышленные алмазы. Отсутствует в документе отслеживание ограненных камней, которое обсуждалось ранее. Не упоминается там и размер алмазов в каратах.
Ранее Европейский Союз внес запрет на импорт алмазов из РФ в готовящийся 12-й пакет санкций. Однако руководство ЕС ожидало координации с «Большой семеркой» в вопросе отслеживания трансграничного трафика драгоценных камней.
«Я рад, что G7 приняла основные принципы бельгийского предложения», — прокомментировал ситуацию Премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Его страна долгое время выступала против запрета из-за важности для ее экономики алмазного сектора.
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