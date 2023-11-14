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В Минфине России рассказали о последствиях санкций на алмазы
Из-за действующих санкций на российские алмазы на рынке могут заменить природные камни на синтетику. О таких последствиях предупредил замминистра финансов России Алексей Моисеев, пишет РИА «Новости».
Он отметил, что в отличии от драгоценных минералов синтетика более дешевая и может производиться в неограниченных количествах.
Также ажиотажный спрос, по мнению спикера, будет краткосрочным. После чего количество предложений резко снизится и цены на камни упадут.
Как результат – разродится политика ценовой конкуренции на выживание, и все участники рынка окажутся в уязвимом положении.
Ответственные участники отрасли в очень короткое время рискуют потерять свой бизнес, а алмазодобывающие страны Африки останутся без жизненно важной для социально-экономического развития отрасли, прогнозирует Моисеев.
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