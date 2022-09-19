«Привилегия, а не право»: страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам

Сегодня в полночь Латвия, Литва, Польша и Эстония закрыли въезд для граждан России, в том числе и для обладателей шенгенских виз, выданных другими странами Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Эстонии.

«<…> мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности. Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы», — прокомментировала это решение эстонский Премьер-министр Кая Каллас.

«Посещение Европейского Союза — это привилегия, а не право человека», — подчеркнула политик. При этом она сослалась на угрозу безопасности, которую, по ее мнению, представляют въезжающие в ЕС через Эстонию граждане РФ.

Кроме того, Каллас пообещала «работать над ограничением туризма» для россиян во всем Евросоюзе. Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с Россией, оно вступило в силу с 12 сентября.

При этом согласованный в начале сентября странами Балтии и Польшей запрет на въезд не будет всеобъемлющим. Предполагалось, что он не затронет пересекающих границу по гуманитарным причинам (включая диссидентов), дипломатов, навещающих родственников и водителей грузовиков.

Ужесточение правил выдачи виз стало одним из ответов на проведение специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем не все страны Запада стали предпринимать аналогичные меры — так, Австралия не собирается запрещать въезд российским туристам.