Австралия не собирается запрещать въезд российским туристам

Власти Австралии не собираются запрещать въезд в страну российским туристам. Об этом заявил министр обороны Австралийского Союза Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.

«<...> они (введенные австралийскими властями санкции — прим. Т-и) не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — подчеркнул глава военного ведомства.

При этом Марлес напомнил, что Австралия ввела против России «целый ряд» рестрикций, но они направлены на власти РФ.

Ранее Совет Европейского Союза утвердил полную приостановку упрощенного визового режима с Россией, оно вступило в силу с 12 сентября. Кроме того, власти Латвии, Литвы, Польши и Эстонии приняли решение об ограничении въезда граждан РФ, имеющих шенгенские визы.

Такие шаги стали одним из ответов на проведение специальной военной операции на Украине. Спецоперация началась 24 февраля этого года, ее инициировал Президент России Владимир Путин.