Украинские военные рассказали в интернете об оставлении поселка Ласточкино, расположенного к западу от города Авдеевка. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Один из украинских милитари-блогеров, пишущих под псевдонимом, сообщил в Telegram-канале, что подразделениям Вооруженных сил Украины «пришлось отойти из Ласточкино во избежание перекрытия путей снабжения и сохранения л/с (личного состава — прим. Т-и)».

В свою очередь комментатор этой записи со ссылкой на военных из 3-й штурмовой бригады ВСУ уточнил, что под угрозой оказались фланги украинского гарнизона.

Третий украинский военный блогер, не скрывающих свою личность, признал, что в Ласточкином — «сложная ситуация» и что ВСУ там «немного отошли».

При этом официального подтверждения этой информации со стороны украинского командования на данный момент нет.

ВСУ оставили Авдеевку в ночь на 17 февраля. Тяжелые бои за северный пригород Донецка велись с начала октября прошлого, 2023 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о взятии города. Российский лидер поздравил подразделения, участвовавшие в этой операции.