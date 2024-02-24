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«Страна.ua»: В ВСУ сообщили об уходе из Ласточкина
Украинские военные рассказали в интернете об оставлении поселка Ласточкино, расположенного к западу от города Авдеевка. На это обратило внимание издание «Страна.ua».
Один из украинских милитари-блогеров, пишущих под псевдонимом, сообщил в Telegram-канале, что подразделениям Вооруженных сил Украины «пришлось отойти из Ласточкино во избежание перекрытия путей снабжения и сохранения л/с (личного состава — прим. Т-и)».
В свою очередь комментатор этой записи со ссылкой на военных из 3-й штурмовой бригады ВСУ уточнил, что под угрозой оказались фланги украинского гарнизона.
Третий украинский военный блогер, не скрывающих свою личность, признал, что в Ласточкином — «сложная ситуация» и что ВСУ там «немного отошли».
При этом официального подтверждения этой информации со стороны украинского командования на данный момент нет.
ВСУ оставили Авдеевку в ночь на 17 февраля. Тяжелые бои за северный пригород Донецка велись с начала октября прошлого, 2023 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о взятии города. Российский лидер поздравил подразделения, участвовавшие в этой операции.
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