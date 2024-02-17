Путин поздравил подразделения, участвовавшие во взятии Авдеевки

Президент России Владимир Путин поздравил подразделения, участвовавшие в освобождении Авдеевки в Донецкой народной республике. Текст телеграммы, направленной в адрес командующего группировкой войск «Центр» генерал-полковника Андрея Мордвичева, опубликовало Минобороны РФ.

«В боях за Авдеевку отличились соединения и воинские части: 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й армии; 35-й отдельной мотострелковой бригады, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), 74 отдельной мотострелковой бригады 41-й армии; 1-й отдельной мотострелковой бригады, 9-й отдельной мотострелковой бригады, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 1454 мотострелкового полка, 10-го танкового полка 1-го армейского корпуса; 6-го танкового полка, 80-го танкового полка, 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии», — отмечается в тексте.

Верховный главнокомандующий объявил благодарность всем бойцам и частям, принимавшим участие в боях за город. Он также почтил память военнослужащих, погибших при решении задач в ходе СВО.

Напомним, что сегодня ночью глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил с официальным докладом Президенту РФ об освобождении Авдеевки.