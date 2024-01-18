Метеоролог КФУ: За два дня на Казань обрушится около месячной нормы снега

Аномальное тепло и осадки придут в Татарстан в ближайший уик-энд. Если прогноз Гидрометцентра России сбудется, то за двое суток на Казань обрушится около месячной нормы осадков. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ Юрий Переведенцев.

«К нам идет очередной циклон с Северной Атлантики и несет значительное повышение температуры. В ближайшие дни ожидается большое количество осадков на всей Европейской территории России, в том числе и в нашем регионе. Если прогноз оправдается, то за двое суток в Казани выпадет почти месячная норма осадков», – сказал он.

Спикер отметил, что месячная норма осадков в Казани, по данным метеостанции «Казань-Опорная», составляет 41 мм. При этом только за два минувших дня в городе выпало 14 мм, или третья часть месячной нормы. Высота снежного покрова в столице Татарстана в настоящее время составляет около 50 см, что соответствует не январской, а февральской норме.

В заключение спикер КФУ сообщил, что в последние годы в летний период в наших краях наблюдается засушливая тенденция, норма по осадкам не выполняется. Поэтому обильные зимние осадки – это в целом хорошо для экологии и сельского хозяйства.