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Гидрометцентр РФ предупредил о сильных снегопадах в Поволжье на Крещение
На Крещение, 19 января, в Приволжском и Центральном федеральных округах ожидаются сильные снегопады. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
В Приволжье ночью сильные снегопады будут идти в Татарстане, а также в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. По мере повышения температуры днем в этих регионах вероятен мокрый снег, уточнил синоптик.
Кроме того, в районе Волги сегодня ожидается большое количество осадков в виде снега и мокрого снега, метели с сильным ухудшением видимости, сильный ветер до 25 м/с, гололедица и снежные заносы, добавил Вильфанд.
Что же касается Центральной России, то «в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в Тамбовской и Липецкой областях — даже в виде дождя».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра и метели. Как рассказал метеоролог КФУ, в ближайшие дни в Татарстане выпадет около месячной нормы осадков.
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