Гидрометцентр РФ предупредил о сильных снегопадах в Поволжье на Крещение

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На Крещение, 19 января, в Приволжском и Центральном федеральных округах ожидаются сильные снегопады. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В Приволжье ночью сильные снегопады будут идти в Татарстане, а также в Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. По мере повышения температуры днем в этих регионах вероятен мокрый снег, уточнил синоптик.

Кроме того, в районе Волги сегодня ожидается большое количество осадков в виде снега и мокрого снега, метели с сильным ухудшением видимости, сильный ветер до 25 м/с, гололедица и снежные заносы, добавил Вильфанд.

Что же касается Центральной России, то «в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в Тамбовской и Липецкой областях — даже в виде дождя».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра и метели. Как рассказал метеоролог КФУ, в ближайшие дни в Татарстане выпадет около месячной нормы осадков.