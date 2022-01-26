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Ру Тат
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Политика
26 января 2022  07:40

Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять войска на Украину

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НАТО не собирается направлять свои войска на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в эфире американского телеканала CNN.

«Важно помогать Украине с возможностями для самообороны. Это право, которое зафиксировано в Уставе ООН. Но НАТО не будет направлять боевые подразделения на Украину», — подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек НАТО назвал Украину «близким» и «ценным» партнером альянса, которому оказывается различная помощь в военной сфере. Кроме того, ряд государств — членов альянса, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Канаду, предоставляют Украине инструкторов и оборонительные вооружения. 

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул: «<…> не должно быть недопонимания относительно нашей готовности защищать всех союзников, особенно на восточном фланге альянса». До этого НАТО пообещало усилить присутствие в Восточной Европе из-за «наращивания сил России на Украине».

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент США Джо Байден допустил введение персональных санкций против Президента России Владимира Путина в случае гипотетического нападения на Украину. В свою очередь Германия сформулировала свои требования к возможным антироссийским санкциям.

#Россия и НАТО #россия и украина
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