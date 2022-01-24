НАТО усилит присутствие в Восточной Европе из-за «наращивания сил России на Украине»

НАТО усилит присутствие в Европе. Основной причиной для этого указывается обстановка, сложившаяся вокруг Украины. Помимо этого, альянс приводит силы в состояние готовности, говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

«Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее», — отмечается в тексте заявления.

Ранее, говоря о продвижении альянса к границам России, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО — это не орудие мира и стабильности, его деятельность направлена на конфронтацию.