Bloomberg: Стали известны требования Германии к санкциям против России

Власти Германии требуют, чтобы санкции против России из-за возможного нападения на Украину не затрагивали российский энергетический сектор. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в его расположении документы.

Правительство ФРГ опасается, что без подобного исключения при блокировке доступа российских банков к расчетам в американских долларах поставки энергоносителей в Европу окажутся под угрозой. Впрочем, источник уточнил, что это исключение не затронет вероятные ограничительные меры против трубопровода «Северный поток — 2».

Сходные предложения высказывают и другие страны Западной Европы. Согласованный с Соединенными Штатами пакет санкций против России может как раз включать исключение для энергетического сектора, пояснил один из собеседников агентства.

При этом Германия уже подготовила документ, где перечислены санкции, которые власти страны готовы поддержать в случае агрессии против Украины, и передала его союзникам по Европейскому Союзу.

В частности, руководство ФРГ готово рассматривать заморозку активов и запрет на операции для некоторых российских банков, дальнейшие ограничения против суверенного долга и ограничения на рынке капитала для госпредприятий и запрет на торговлю с некоторыми госпредприятиями.

Кроме того, возможны ограничения на импорт из РФ ряда металлов и химикатов и на экспорт отдельных предметов роскоши и высокотехнологичных товаров, ужесточения относительно поставок товаров двойного назначения, запреты на поездки и заморозка активов олигархов, а также ограничения на инвестиции в России, отмечает РБК.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент США Джо Байден допустил введение персональных санкций против Президента России Владимира Путина в случае гипотетического нападения на Украину.