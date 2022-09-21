Столтенберг обещал усилить санкционное давление на Россию

Страны — члены НАТО хотят усилить давление на Россию и вводить новые санкции после объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом генсекретарь альянса Йенс Столтенберг заявил на онлайн-форуме Reuters Next, передает ТАСС.

«Послание от НАТО — мы должны продолжать поддерживать Украину и должны ввести санкции против России, — подчеркнул генсек. — И должны мобилизовать все международное сообщество, включая ООН, чтобы выступить с однозначным осуждением».

Столтенберг заверил, что альянс будет продолжать оказывать поддержку Киеву, несмотря на видеообращение Президента РФ Владимира Путина.

«Эта речь обостряет ситуацию, но она не стала сюрпризом, — сказал он. — Мы были к такому готовы, мы будем сохранять спокойствие и продолжать оказывать помощь Украине».

По словам генсека, НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не прибегнет к безрассудной ядерной риторике.

Утром Президент России выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.