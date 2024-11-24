Стивен Сигал объяснил, что ему нравится в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане под началом филиала Российского союза боевых искусств развивается много видов боевых искусств. Об этом заявил актер, общественный деятель и мастер айкидо (7-й дан) Стивен Сигал в видеообращении, адресованном участникам и гостям церемонии вручения республиканской премии в области боевых искусств «Золотой пояс — Алтын билбау».

Артиста приглашали лично посетить церемонию, но он не смог приехать и поэтому записал видеообращение.

«Я хотел бы поздравить всех присутствующих и пожелать удачи. Меня радует тот факт, что представители разных боевых искусств собираются вместе и делятся друг с другом техниками и мудростью. Это важно — как для России, так и для мира», — подчеркнул Стивен Сигал.

Российский союз боевых искусств существует с 2005 года. Филиал РСБИ по РТ включает более 30 республиканских спортивных федераций по различным видам боевых искусств и спортивных единоборств. Они в свою очередь объединяют от 30 до 3,5 тыс. спортсменов.

Родившемуся в 1952 году Стивену Сигалу принесли известность роли в американских боевиках 1980-х и 1990-х годов. В 2016 году актер получил российское гражданство, а в 2018-м стал специальным представителем Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям с США. В этом году Президент РФ Владимир Путин вручил ему орден Дружбы.

По словам артиста, его дед родился в одном из буддистских регионов Российской империи и потом перебрался в США (эта версия, впрочем, не подтверждается известными документами).

Подробнее о торжественной церемонии вручения премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Золотой пояс — Алтын билбау» можно прочитать в материале «Татар-информа» «Ее нельзя выиграть, но можно заслужить»: в Казани вручили высшую награду боевых искусств.