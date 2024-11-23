«Ее нельзя выиграть, но можно заслужить»: в Казани вручили высшую награду боевых искусств

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня в Казани состоялась седьмая торжественная церемония вручения премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Золотой пояс – Алтын билбау».

Награждение прошло в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

«Каждый раз мы подходим к этому проекту очень внимательно и ответственно. Вручение национальной премии – это кульминационный момент в истории боевых искусств. Премию золотой пояс – нельзя выиграть, ее можно только заслуженно получить» – выступил Президент филиала Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан Фархат Хуснутдинов.

Церемонию награждения разбавили показательные выступления мастеров единоборств. Зрителям удалось насладится выступлениями мастеров Капоэйра и Федерации Филиппинских боевых искусств.

Не смотря на то, что приглашенный актер Стивен Сигал не смог приехать на церемонию, он записал для участников и зрителей видео-обращение.

«Я хотел бы поздравить всех присутствующих и пожелать удачи. Меня радует тот факт, что представители разных боевых искусств собираются вместе и делятся друг с другом техниками и мудростью. Это важно, как для России, так и для мира», – сказал Стивен Сигал.

Поздравить участников и получить свои награды пришли ветераны СВО – герой России Расим Баксиков и депутат Эдуард Шарафиев.

Получив свои награды, они остались на сцене и помогли ведущим вручить грамоты и благодарственные письма остальным участникам.

«Я пришел сюда поддержать своего наставника, тренера, сенсея. Хочу сказать, что те, кто сейчас практикуют боевые искусства - в экстренных ситуациях ведут себя максимально собранно и эффективно», – выступил со сцены герой России Расим Баксиков.

Награды получили все, даже те, кто прийти по каким-то причинам не смог. Как например, журналист Дмитрий Киселёв, награжденный за внесенный вклад в развитие боевых искусств в Республике Татарстан.