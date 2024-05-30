Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин вручил Стивену Сигалу орден Дружбы
Президент РФ Владимир Путин вручил специальному представителю Министерства иностранных дел по гуманитарным связям России и США — актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба Кремля.
Указ о награждении артиста и общественного деятеля «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Президент подписал еще в феврале прошлого, 2023 года.
«Большинство собравшихся здесь сегодня сделали всё возможное, <...> чтобы защитить Россию, продемонстрировать свою любовь и поддержку Родине. Я благодарю их за это. Но не хватит никаких слов, <...> чтобы выразить и измерить <...> ту невероятную самоотверженность, с которой Президент руководит своей Родиной», — заметил Сигал в благодарственной речи.
«От себя лично хотел бы поблагодарить его за врученную мне награду и, что важнее, за всё то, что он сделал для России и для мира», — добавил актер, обвинив страны Запада в развязывании вооруженного противостояния на Украине и увидев в нем конфликт между добром и злом.
В общей сложности орденами, знаками отличия и почетными званиями в ходе церемонии оказались отмечены более 30 человек, в том числе ветеран Великой Отечественной войны Ибрагимпаша Садыков, космонавт Анна Кикина, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и художник-портретист Александр Шилов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»