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Президент РФ Владимир Путин вручил специальному представителю Министерства иностранных дел по гуманитарным связям России и США — актеру Стивену Сигалу орден Дружбы. Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремлевского дворца, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ о награждении артиста и общественного деятеля «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Президент подписал еще в феврале прошлого, 2023 года.

«Большинство собравшихся здесь сегодня сделали всё возможное, <...> чтобы защитить Россию, продемонстрировать свою любовь и поддержку Родине. Я благодарю их за это. Но не хватит никаких слов, <...> чтобы выразить и измерить <...> ту невероятную самоотверженность, с которой Президент руководит своей Родиной», — заметил Сигал в благодарственной речи.

«От себя лично хотел бы поблагодарить его за врученную мне награду и, что важнее, за всё то, что он сделал для России и для мира», — добавил актер, обвинив страны Запада в развязывании вооруженного противостояния на Украине и увидев в нем конфликт между добром и злом.

В общей сложности орденами, знаками отличия и почетными званиями в ходе церемонии оказались отмечены более 30 человек, в том числе ветеран Великой Отечественной войны Ибрагимпаша Садыков, космонавт Анна Кикина, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и художник-портретист Александр Шилов.