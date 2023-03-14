Американский актер Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский

Спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям, американский актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов», — сказал артист во время первого учредительного конгресса Международного движения русофилов.

Ранее Сигал в одном из интервью рассказывал, что его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских регионов Российской империи и в начале XX века переехал в США. Впрочем, согласно документам, его дедушка и бабушка по отцовской линии были евреями. Они родились в конце XIX века в Минске и Бресте соответственно и приехали в Америку из Санкт-Петербурга, еще будучи детьми.

В ноябре 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство, а в августе 2018 года актер стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Он также был удостоен российского ордена Дружбы.

Первый конгресс Международного движения русофилов проходит сегодня, 14 марта, в Москве. В нем принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, предприниматель Константин Малофеев, глава болгарского национального движения «Русофилы» Николай Малинов и ряд других участников из 40 стран мира.