Стартовал прием заявок на участие в XVI форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum»

KazanForum 2024

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Начался прием заявок на участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Одним из основных событий деловой программы станет ежегодная международная конференции AAOIFI на тему «Исламские финансы и инвестиции: содействие устойчивому развитию и глобальному партнерству», она впервые пройдет в России.

Кроме того, на этот раз во время форума пройдет вторая международная выставка недвижимости International Property Market 2025.

Помимо этого, программа KazanForum 2025 предусматривает проведение международного форума торгово-промышленных палат, халяль-ярмарки Russia Halal Expo, фестиваля исламской моды и международного конкурса молодых шеф-поваров.

«В современных условиях эта площадка становится всё более востребованной, по-настоящему сближая Россию и мусульманские страны. За прошедший год товарооборот со странами ОИС увеличился на 30%. И в этом году движение к сближению со странами исламского мира в рамках KazanForum будет продолжено. Я уверен, у нас много общих интересов во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма», – подчеркнул Раис Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://reg.kazanforum.ru/ru/registration.

Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) – международная организация со штаб-квартирой в Манаме, Бахрейн. Основной ее целью является разработка и утверждение стандартов для исламских банков и финансовых организаций по всему миру.

Оператором по подготовке и проведению мероприятия выступает фонд «Росконгресс». Исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».