Оргкомитет выступил с инициативой провести KazanForum 15-16 мая

Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum 2025» может состояться 15-16 мая. С такой инициативой выступил организационный комитет мероприятия, рассказал советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Первостепенной задачей является определение сроков проведения мероприятия. Обсудив и проведя мониторинг российских и международных событий, <…> мы предлагаем определить 15-16 мая датами проведения форума в 2025 году», – приводит слова Кобякова ТАСС.

Раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что уже была предложена тема для центрального пленарного заседания форума.

«Предлагаем тему «Криптовалюта как альтернатива традиционной финансовой системы в развитии отношений России и стран ОИС». Считаем, что тематика криптовалют с учетом интереса к ним со стороны исламских государств и Центрального Банка России была бы оптимальным вариантом», – отметил татарстанский лидер.

Также Раис выступил с инициативой по расширению федеральной составляющей форума, а также проведению на его полях заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». В следующем году, по его словам, особый статус мероприятию придаст празднование 80-летия Великой Победы.

Напомним, что в прошлом году форум проходил с 14 по 19 мая.