Старт отопительного сезона в Челнах перенесен с 16 на 13 сентября

Отопительный сезон в Набережных Челнах решено начать раньше положенного срока, а именно с сегодняшнего дня.

«Руководство города оценило ситуацию и решило дать отопление в детские сады, детский стационар КДМЦ», — говорится в сообщении мэрии.

Днем ранее на аппаратном совещании первый замруководителя исполкома Челнов Илья Зуев озвучил дату — 16 сентября, но заявил, что при необходимости город готов начать давать тепло и раньше установленных температур.

Теплоснабжение досрочно подано и в другие муниципальные образования республики. По многочисленным обращениям родителей отопление включили в школах и дошкольных учреждениях Пестречинского района Татарстана.

«С 13 сентября по постановлению исполкома района начался запуск тепла в образовательные учреждения. До обеда запустили отопление в дошкольные учреждения села Кулаево и ЖК Царево. У всех образовательных учреждений отдельные котельные. До начала отопительного сезона проведен капитальный ремонт в пяти котельных района», — рассказали «Татар-информу» в администрации.

Также теплом обеспечены социальные объекты в Зеленодольском районе и 13 медучреждений в Казани, о чем сообщал «Татар-информ».