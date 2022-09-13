В Зеленодольском районе РТ началась подача тепла

Сегодня, 13 сентября, в Зеленодольском районе Татарстана стартовала подача теплоснабжения в учреждения образования и социальные объекты. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Соответствующее поручение дал глава района Михаил Афанасьев.

К отопительному сезону готовы 252 объекта социальной сферы, подача тепла рекомендована до достижения традиционных среднесуточных +8 градусов.

Всего в Зеленодольском районе 696 многоквартирных домов с центральным отоплением, из которых 99% готовы к пуску теплоносителя. В этом году в Зеленодольске и районе в региональную программу капитального ремонта общего имущества вошли 32 дома, уточнили в прес-службе муниципалитета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань и Набережные Челны готовы начать отопительный сезон раньше наступления установленных температур.