Готовы запускать тепло завтра: в Челнах рассказали о подготовке к отопительному сезону

Набережные Челны полностью готовы к новому отопительному сезону 2022-2023 годов. Основной теплоисточник, Набережночелнинская ТЭЦ, выполнил все необходимые работы по ремонту оборудования, тепловых и водопроводно-канализационных сетей, сетей газоснабжения и электроснабжения. Об этом на аппаратном совещании рассказал первый заместитель руководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

По словам докладчика, в еженедельном режиме работает городской штаб для подготовки городского энергетического хозяйства, жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения.

«Объем средств на подготовку к новому отопительному сезону составляет более 2 млрд рублей. Более 786 млн рублей направлено на подготовку объектов коммунального хозяйства. Еще 1,3 млрд рублей — на капитальный ремонт коммунально-жилищного фонда», — отметил спикер.

За летний период проведена ревизия и ремонт теплоисточников, электро- и газораспределительных станций, водозаборных и очистных сооружений, магистральных, внутриквартальных и внутриобъектовых сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения. Проведено обследование, текущий и капитальный ремонт объектов жилого, социально-бытового и промышленного назначения, подготовлено резервное топливо.

Батареи в Набережных Челнах планируется включить 16 сентября. Уже подготовлен проект постановления, он находится на согласовании. В первую очередь теплоснабжение получат социальные объекты: школы, детские сады, учреждения здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта и другие. Однако в случае наступления холодов тепло может быть подано раньше.

«Теоретически хоть завтра, — уточнил первый заместитель руководителя исполкома. — При необходимости и при наступлении более низких температур мы готовы подавать тепло в более ранний период — по решению руководства города. Готовность есть. И с НЧТС, и с ТЭЦ все обговорено. Если возникнет необходимость, есть договоренность, чтобы поднять нагрузку и подать тепло. Все многоквартирные дома готовы к приему теплоносителя».

Мэр Челнов Наиль Магдеев напомнил, что в жилищный фонд тепло будет подано при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней.

«В школы, больницы, детские сады нужно подавать тепло раньше. Теплоисточники готовы, город готов к этому, только два объекта социально-культурной сферы не готовы к запуску тепла: это Ледовый дворец, ремонт здесь будет завершен в 20-х числах сентября, и стадион „Строитель“», — подытожил Магдеев.