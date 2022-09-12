Казань готова начать отопительный сезон раньше наступления установленных температур

Подготовка к новому отопительному сезону в Казани находится на стадии завершения. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«На сегодняшний день документально оформлены и готовы к приему тепла 5760 домов, что составляет 97% жилого фонда города. Из 160 домов, не имеющих пока паспорта готовности, 38 домов на этой неделе сдают выполненные работы по капитальному ремонту и на этой неделе получат необходимые документы. В остальных домах также необходимо завершить акты промывки и опрессовки тепловых сетей, загрузить документы в электронную систему мониторинга ЖКХ», — описал ситуацию докладчик.

Социальные учреждения готовы к приему тепла на 99%. Остаются лишь четыре объекта, где завершается капитальный ремонт. На этой неделе соответствующие работы также должны быть выполнены, после чего здания окажутся готовы к подключению.

Благодаря поддержке руководства республики в отопительном сезоне 2022/2023 у Управления специализированной организации появятся две блочно-модульные котельные — в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Эти котельные отапливают шесть домов, детский сад и филиал поликлиники. В Советском районе решается проблема семи домов, которые будут переключены на котельную «Казэнерго» по адресу: ул. Ак. Губкина, 50.

Гиниятуллин напомнил, что по правилам в жилищный фонд тепло будет подано при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. «Пока этот показатель превышает +10 градусов. Но с учетом прогноза погоды, не дожидаясь условленных температур наружного воздуха, отопительный сезон можно начать досрочно. В первую очередь для социальных учреждений. Условие досрочной подачи тепла — это готовность учреждений и подача заявки в установленном порядке», — отметил спикер.

На прошлой неделе итоговые осенние опрессовки успешно прошли в заречной части города, завтра-послезавтра они состоятся в центральной и южной частях Казани. Теплосетевое хозяйство Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов готово к подключению потребителей. В Вахитовском, Приволжском и Советском районах города начать отопительный сезон смогут после 14 сентября.

Помимо прочего, готовы к подаче тепла районные котельные «Казэнерго» и ведомственные котельные. На сегодня тепло досрочно подано в 13 учреждений здравоохранения.