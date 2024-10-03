Старший оператор БПЛА из Татарстана награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

Боец СВО из Кайбицкого района, старший оператор беспилотных летательных аппаратов Алексей Никифоров награжден медалью «За отвагу» и орденом Мужества.

Военнослужащий встретился с учениками родной Старотябердинской школы, которую окончил в 2017 году. Он рассказал учащимся и педагогическому коллективу о службе на передовой.

Учителя вспоминают: Алексей в школьные годы был озорником, а сейчас перед ними предстал возмужавший солдат, горячо любящий свою Родину. Позитивный, не умеющий унывать, за что его и любят сослуживцы.

В сентябре прошлого года житель Кайбицкого района подписал контракт с Министерством обороны России и сразу был направлен на передовую оператором беспилотников. Он с легкостью освоил науку управления дронами и через пару месяцев стал старшим оператором БПЛА.

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

Со слов бойца, в его отделение входят четыре оператора и шесть саперов-техников. Сослуживцы родом из разных регионов страны, несмотря на это все живут дружно, подставляя друг другу надежное плечо. Алексей на все сто процентов и более уверен в своих товарищах. Боец называет себя счастливчиком, так как ему не пришлось испытать горечь потери друзей. А ранения, уверен он, — это дело времени.

Свое ранение Алексей получил в городе Соледар. Утро 16 июля этого года выдалось хорошим, ничего не предвещало беды, тем более, что парни работали на некотором удалении от линии фронта. Расчет был устроен в пятиэтажке.

Бойцы проверяли оборудование, готовили дроны для вылета, как вдруг начался массированный обстрел «Градами» — реактивной системой залпового огня. Затем подключилась артиллерия. Точку поставили пять-шесть дронов, которые одновременно влетели в окна дома, где расположились наши бойцы. От огня стали взрываться боеприпасы. Начался пожар.

Ребята самоотверженно стали выносить во двор оборудование, но пока были заняты спасением, не услышали звук беспилотника, который упал буквально в паре метров.

Алексею показалось, что он умер, но жгучая боль вернула его в сознание: он горел. «Поистине, Бог рядом со мной», — подумал в ту минуту боец.

Алексей самостоятельно добрался до медчасти. Отважный боец получил 35 процентов ожога тела. Особенно пострадали ноги и правая рука. После оказания первой помощи его направили в Луганск, а оттуда вертолетом доставили в Ростов, затем перенаправили в Москву, в госпиталь Вишневского.

С начала сентября находился в отпуске по восстановлению здоровья после ранения. В начале октября отбыл в свою часть.

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру