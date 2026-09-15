Старшая по дому в Нижнекамске рассказала, как жильцы сплотились после атаки БПЛА

Жители Нижнекамска после неоднократных атак беспилотников стали сплоченнее и стараются помогать друг другу. Об этом «Татар-информу» рассказала старшая по дому № 3 на улице Чабьинской Татьяна Терешина. В эту многоэтажку БПЛА попал во время атаки 12 июня.

«У нас в Нижнекамске люди хорошие, сплоченные – нас всех объединили эти события. Общая боль, потери, страхи – они ведь людей еще больше сплачивают, мы все держимся друг за друга», – подчеркнула Терешина.

Атака на дом произошла ранним утром. По словам собеседницы информагентства, около 5:36 беспилотник попал в здание, а примерно через семь минут произошел взрыв. За это время жильцы успели покинуть квартиры. Люди будили соседей, помогали пожилым, выводили детей и домашних животных.

«Все были дома – со своими животными, со своими детьми. В охапку выбегали, стучали соседям, кричали, пожилых вытаскивали. Мы все говорим спасибо Богу за эти семь минут», – рассказала Терешина.

С первых часов после атаки старшая по дому помогала составлять списки жильцов и выяснять, все ли смогли выбраться. Вместе с сотрудниками МЧС она обходила квартиры. Позднее Терешина продолжила координировать жильцов, поддерживать связь с городскими службами и следить за восстановлением дома.

«Там уже не было выбора – делать это или не делать. Раз начала в первый день, назад шагу не было. Наверное, потому что это и мой дом тоже. Мой дом, их дом – это общее. И они уже как все свои», – отметила она.

Ранее вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина назвала Татьяну Терешину «настоящей мамой для всего дома». Она отметила, что старшая по дому постоянно находится на связи с жильцами, контролирует восстановительные работы и помогает им решать возникающие вопросы.

Нижнекамск неоднократно подвергался атакам беспилотников. Во время недавней атаки погибли две девушки – Раиля из Самарской области и Диана из Елабужского района Татарстана. Они учились в Нижнекамском педагогическом колледже и работали воспитателями в детских садах. В момент удара девушки находились в автомобиле на перекрестке улиц 30 лет Победы и Студенческой.

После этой атаки жители Татарстана запустили в социальных сетях флешмоб в поддержку нижнекамцев. Акция под хештегом #ГордимсяНижнекамском призвана показать сплоченность и стойкость жителей города перед лицом атак. Один из таких роликов опубликован в канале «Татмедиа».