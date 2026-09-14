После атаки БПЛА в Татарстане запустили флешмоб в поддержку Нижнекамска

После атаки БПЛА на Татарстан жители республики запустили в соцсетях флешмоб в поддержку нижнекамцев. Его можно найти по хештегу #ГордимсяНижнекамском, а один из таких роликов опубликован в канале «Татмедиа».

Акция началась после того, как стало известно, что при атаке погибли две девушки, учившиеся в местном педколледже и работавшие воспитателями в детских садах – Раиля из Самарской области и Диана из Елабужского района РТ. Во время удара они находились в автомобиле на перекрестке улицы 30 лет Победы и Студенческой. Сегодня девушек похоронили в их родных местах.

Организаторы акции отмечают, что флешмоб создан для того, чтобы обратить внимание на сплоченность, силу и гордость жителей Нижнекамска, проявляющих стойкость при ночных атаках вражеских беспилотников и продолжающих жить несмотря на террористические действия киевского режима.