«Стараемся для наших ребят»: в Арске прошла ярмарка в поддержку СВО

На стадионе Арска прошла ярмарка в поддержку участников специальной военной операции. Волонтер Алина Латипова рассказала, как в тылу помогают бойцам и что для военных значит эта поддержка.

— Алина, как возникла идея организации ярмарки?

— Накануне Дня Республики Татарстан, 30 августа, нам позвонили из администрации района и спросили, не хотим ли мы организовать площадку в поддержку участников специальной военной операции? Времени было мало. Вечером посовещались и решили на следующий день организовать ярмарку. Руководство нас поддержало. Сразу же связались с активистами, которые также поддержали нашу идею. Каждый принес из дома то, что мог (варенья, салаты и другие). На стадионе нам предоставили три павильона.

— За короткое время смогли собрать всех и организовать ярмарку. И продажи шли хорошо.

— Также прошли мастер-классы «Письмо солдату», «Амулет солдату», «Рисунок солдату». Многие уже знают, что работники администрации сушат овощи с мясом и собирают пакеты с супом для солдат. Сейчас у них есть несколько сушилок для овощей. Две сушилки приобрели при поддержке спонсоров, еще одну предоставили сабинцы. Они приготовили и отправили в зону специальной военной операции около 500 порций быстрых сухих супов. Они не любят публичность, не разрешают размещать фотографии. Вот такие скромные люди.

На ярмарке инициатор этого доброго дела Надия Сафиуллина рассказала о приготовлении быстрых супов. Председатель районного совета ветеранов Рамзия Хамидуллина организовала плетение маскировочных сеток. Кондитерские цеха «Ихлас», «Гаиләм», «Карамелька» и Алсу Самигуллина принесли торты. Большую помощь оказал владелец магазина «1000 мелочей». Он всячески оказывает нам помощь. Мы ему безмерно благодарны. Отдел социальной защиты населения предоставил мыла, мочалки, сделанные детьми с ограниченными возможностями здоровья. Студия «Грард», общество «Илком» за короткое время сделали баннеры, календари. Продавец одного из магазинов предоставил товар из своего магазина. Большую помощь оказала администрация района.

— Как шли продажи? Как отнеслись к такой новости люди?

— Еще до открытия ярмарки из Казани приехал государственный камерный хор под руководством Миляуши Таминдаровой. Узнав, чем мы занимаемся, Миляуша ханум сказала: «Делаете доброе дело». Они с удовольствием купили торты, свежие яблоки. Люди отнеслись положительно. Многие оставили в специальном пакете пожертвование. Средства, вырученные с продажи товаров, также клали в этот же пакет. Организовали полевую кухню. Гречневую кашу с тушенкой, блины с горячим чаем быстро раскупили. Многие выразили благодарность. Попросили организовать такие ярмарки и во время сельскохозяйственных ярмарок. Искренняя благодарность людей, их поддержка придают нам силы. Значит, наши старания не напрасны.

— Вы сказали, что работники администрации приготовили сухие супы. Ведь для этого нужны продукты. Мясо, овощи... Сейчас многие собирают урожай со своих огородов. Могут ли они принести их вам?

— Капусту, морковь, картофель, свеклу, мясо — все это они покупают на свои деньги. Недавно мы, супруги участников специальной военной операции, проходящих службу в одной роте, купили мясо, чтобы они приготовили суп для наших мужей. Они всегда рады желающим помочь. Участники СВО очень любят наборы с супами. Они доходят и до передовой. Из них получаются очень вкусные супы.

— Вы всегда работаете одной командой. Продолжаете заниматься волонтерским делом. Спасибо вам.

— Да, мы одна команда — Диана Гиззатуллина, Гулия Гарифзянова, Юлия Гайнетдинова, Алсу Нуриахметова и я. Очень помогает Татьяна Нугманова, потерявшая сына, Фарит абый и Гульназ апа со станции Арск, Гульнара апа. Если не мы, то кто? Стараемся для наших ребят. Не могут же они наблюдать за тем, как их сослуживцы из других районов получают посылки. Это очень тяжело. У них совсем другая атмосфера. Будем поддерживать их до конца.

Председатель районного Совета ветеранов Рамзия Хамидуллина также рассказала об участии в ярмарке.

— Мы показали мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Плетенные с душевной теплотой сетки согревают и сердца солдат. По краям делаем надписи: «Арск». Мы показали, как плести их. Каждый постарался внести свой вклад. Отрадно, что было много детей, молодежи. И пожилые не остались в стороне. Половину сплели с ветеранами, половину — с ними. Учащиеся Арской школы №6 пришли специально для этого. Неравнодушие людей радует.

Методист районного управления образования Алия Файзрахманова:

— Мы показали мастер-класс по изготовлению сердечек, талисманов, лошадиных подков, которые приносят солдатам удачу. Эту работу мы регулярно делаем с коллективами детских садов. Мы даже не ожидали, что гости праздника проявят такую активность. Помогли коллективы детских садов, школ. Пришли даже когда начали уже собираться. Сделали очень много сердечек. Мы все отправим солдатам.

Со 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Фото из личного архива. На снимке: в мастер-классах приняли активное участие и дети, и молодежь, и взрослые. Вместе сплели маскировочные сетки, сделали сердечки, талисманы для солдат.