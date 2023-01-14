Стало известно, во сколько обойдутся новые Ту-214, МС-21 и Superjet «Аэрофлоту»

Минимальная стоимость самолетов Superjet New из российских комплектующих при их приобретении группой «Аэрофлот» составит 2 млрд 256 млн рублей (33 млн долларов по текущему курсу), а первых МС-21 и Ту-214 — 3 млрд 144 млн рублей (46 млн долларов). Это следует из инвестиционного проекта льготного лизинга российских воздушных судов, на который обратило внимание издание РБК.

Планируется, что в рамках инвестпроекта лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», «дочка» госкорпорации «Ростех», купит 63 авиалайнера (34 Superjet New, 18 МС-21-310 и 11 Ту-214) и передаст их группе «Аэрофлот» с декабря 2023 по январь 2026 года.

Вместе с тем за время реализации проекта Superjet вырастет в цене на 9,2%, до 2 млрд 464 млн рублей с учетом НДС, а МС-21 и Ту-214 — на 4,5%, до 3 млрд 285 млн рублей, предполагается документом, который 11 января утвердил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общая стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд рублей, причем 100% этой суммы привлекут из Фонда национального благосостояния. На них Министерство финансов РФ приобретет облигации «Авиакапитал-Сервиса» со ставкой купона 1,5% годовых. Основной долг по облигационному займу должен быть погашен в течение 18 лет с даты поставки последнего самолета в «Аэрофлот» — то есть до начала 2044 года.

Из 339 лайнеров, которые компания «Аэрофлот» ранее заказала у Объединенной авиастроительной корпорации, 40 — это Ту-214, которые производятся на Казанском авиационном заводе, 210 — МС-21, а 89 — Superjet New. На 2024 год была намечена поставка первых шести МС-21 и первых семи Ту-214. При этом «Аэрофлот» хочет потребовать от производителя уменьшить экипаж Ту-214 и модифицировать кабину.