Стало известно о плохом самочувствии Камилы Валиевой после короткой программы в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине из-за плохого самочувствия. Об этом сообщают «РИА-Новости».

Ранее стало известно о том, что решение Валиевой не прийти на пресс-конференцию было принято лично Олимпийским комитетом России.

Напомним, Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла Анна Щербакова. Александра Трусова – четвертая.

С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о всех аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.