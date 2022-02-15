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Спорт
15 февраля 2022  19:18
Дамир Садриев

Стало известно о плохом самочувствии Камилы Валиевой после короткой программы в Пекине

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Российская фигуристка Камила Валиева не пришла на пресс-конференцию после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине из-за плохого самочувствия. Об этом сообщают «РИА-Новости».

Ранее стало известно о том, что решение Валиевой не прийти на пресс-конференцию было принято лично Олимпийским комитетом России. 

Напомним, Валиева стала победителем короткой программы в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла Анна Щербакова. Александра Трусова – четвертая.

С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о всех аспектах решения CAS по допинговому скандалу вокруг Камилы Валиевой.

#Олимпиада-2022 #фигурное катание #камила валиева
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