Стали известны планы засыпки Казанки у «Чаши»

В столице Татарстана организованы общественные обсуждения по созданию искусственного земельного участка у Центра семьи «Казан». Они проводятся в интернете с помощью системы «Общественные обсуждения».

Из подготовленных компанией «Эко М» предварительных материалов к проектной документации следует, что общая площадь искусственного земельного участка составит 14,3 гектара.

Работы по гидронамыву в акватории реки Казанки предполагается провести в два этапа. В результате должны быть созданы участки по разные стороны от «Чаши» площадью 9,9 и 4,4 гектара соответственно.

Дискуссия в Сети, посвященная оценке воздействия реализации проекта на окружающую среду, началась 28 апреля и завершится 27 мая.

При этом работы по намыву должны начаться уже 15 мая и завершиться 1 декабря. Впрочем, до 5 июня речь идет только о предварительном периоде, так как с 25 апреля подобная деятельность в акватории Куйбышевского водохранилища запрещена из-за нереста рыбы.

Таким образом, городские власти не отказались от планов по созданию искусственного земельного участка у «Чаши», несмотря на перенос места строительства будущей Соборной мечети Казани на территорию парка «Кырлай». Сам парк аттракционов перенесут за торговый центр «Парк Хаус», о чем сообщал «Татар-информ».

Участвующие в обсуждении горожане негативно реагируют на идею нового намыва и предлагают создать на территории «Парк горизонтов» по проекту французского ландшафтного архитектора Мишеля Пена.