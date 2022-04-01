«После возведения соборной мечети акватория Казанки заиграет новыми красками»

Будущая соборная мечеть Казани будет построена на левом берегу Казанки, на территории парка аттракционов «Кырлай». Эксперты, опрошенные ИА «Татар-информ», оценили решение властей Татарстана реализовать проект именно в этом месте, а также высказались по поводу строительства нового объекта.

Галина Айдарова: «Благодаря соборной мечети акватория Казанки преобразится»

Галина Айдарова считает, что выбранная для строительства мечети территория парка «Кырлай» имеет удобное расположение с точки зрения городского ландшафта Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Доктор архитектуры Галина Айдарова считает, что выбранная для строительства мечети территория парка «Кырлай» имеет удобное расположение с точки зрения городского ландшафта, так как просматривается с основных визуальных точек Казани. Площадь данного участка позволит разместить сооружение необходимого объема, а также парковку с достаточным количеством машино-мест.

В беседе с «Татар-информом» профессор кафедры теории и практики архитектуры Института архитектуры и дизайна КГАСУ поделилась мнением, что парк аттракционов может находиться в любом месте. Он не пользуется речной водой и плохо просматривается.

«Это место нужнее для такой важной мечети. Она будет великолепно отражаться в воде и восприниматься с визуальных точек Волги. Кроме того, здание будет удачно расположено для всех частей города. Например, с точки зрения транспортной доступности. Та панорама, которая есть, станет законченной и очень красивой. Весьма мощный узел появится! Такой ансамбль: здесь и здание цирка, и Кремлевский холм, собор Казанской иконы Божией Матери... Акватория Казанки заиграет новыми красками в архитектурном смысле», — уверена специалист.

По мнению архитектора, Казань не должна отставать от Уфы и Грозного. Город — это третья столица России и крупный мусульманский центр, который просто обязан отвечать вызовам времени.

При этом соборная мечеть призвана стать не просто культовым сооружением, а местом объединения людей. Возможно, здесь будет работать библиотека и проходить фестивали мусульманского кино.

«Это будет очень крупный центр мусульманской культуры, очень современный и очень открытый для всех. Это будет не та мечеть, в которую заходят только мусульмане, а общественно-культурный центр для всех категорий и возрастов», — уверена Айдарова.

По мнению архитектора, главная мечеть, которая у нас сейчас есть, “Кул Шариф”, считается отчасти историческим восполнением утраченного. В большей степени она символическая, поскольку в течение всего российского периода существования Кремля там не было ни одной мечети. Начиная со второй половины XIX века мечети были изгнаны из Кремля. До этого длительное время, в период Булгарской истории, Казанского ханства, там было очень много мечетей. Более пяти, может быть, ближе к десяти».

«Строительство “Кул Шариф” — важный момент исторической справедливости. Мечеть появилась в прямой близости к православным храмам. Явилось как акт дружелюбия двух религий. Татарстан очень много выиграл среди мировой общественности. Заявил о своем паритете двух религий», — заключила эксперт.

Александр Дембич: «Предстоит решить много технических вопросов»

Александр Дембич отметил, что выбранная итоговая площадка под строительство будущей соборной мечети — непростая с технической точки зрения территория Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На площадке парка «Кырлай», где 20 мая состоится закладка первого камня городской соборной мечети, предстоит проделать немало технических работ, чтобы проект мог быть успешно реализован в будущем. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заслуженный архитектор Татарстана, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ профессор Александр Дембич.

Собеседник агентства отметил, что выбранная итоговая площадка под строительство будущей соборной мечети —непростая с технической точки зрения территория.

«Там низина, а значит, перед площадкой мечети будет расположена береговая защита (дамба) Казанки. [Чтобы устранить эту проблему], туда надо будет делать значительную подсыпку высотой 6-7 метров, но это может привести к осадке», — прокомментировал особенности выбранной местности эксперт.

Он также добавил, что еще один важный аспект, который предстоит проработать создателям соборной мечети на выбранной местности, — это транспортная доступность. Проблема потребует особой проработки — с учетом предполагаемой посещаемости культового сооружения.

«Мечеть во время важных мусульманских праздников будет собирать в этой точке десятки тысяч людей. Для этого нужна высокая транспортная доступность, развитые подъездные пути и так далее», — резюмировал Александр Дембич.

«Место для соборной мечети выбрали прекрасное и удобное!»

Бахрам Талыб Оглы Мустафаев убежден, что власти республики выбрали самое подходящее место для строительства соборной мечети в Казани Фото: addnt.ru

Председатель Региональной общественной организации азербайджанцев РТ Бахрам Талыб Оглы Мустафаев убежден, что власти республики выбрали самое подходящее место для строительства соборной мечети в Казани.

«Место для соборной мечети выбрали прекрасное и удобное! Именно там она и должна находиться, — заявил общественник. — К зданию гарантирован хороший подход. Кроме того, сооружение будет прекрасно просматриваться со всех сторон».

Мустафаев отметил, что новая мечеть откроет свои двери для всех желающих, вне зависимости от их пола, возраста, национальности и религиозных убеждений.

«Соборная мечеть — это для человека, в первую очередь, дом для всех, — подчеркнул эксперт. — Каждый из нас, как только церковь или мечеть видит, облагораживается и словно очищается. Для этого даже не нужно заходить внутрь здания. Светлая атмосфера чувствуется издалека».

Уел Хусаинов: «Соборная мечеть Казани непременно нужна»

Уел Хусаинов поделился опытом строительства мечети «Джамиг» в Автограде Фото: kpfu.ru

Председатель попечительского совета Фонда строительства соборной мечети в Набережных Челнах Уел Хусаинов в беседе с «Татар-информом» отметил необходимость возведения соборной мечети в Казани, а также поделился опытом строительства мечети «Джамиг» в Автограде. Она рассчитана на прием 3,2 тыс. верующих.

«Соборная мечеть в Казани, несомненно, нужна, ни у кого в этом нет сомнений. Это станет первое [в Татарстане] сооружение, которое сможет вобрать 10 тыс. молящихся», — отметил Хусаинов.

История строительства соборной мечети в Челнах достаточно сложна. Земля под нее на проспекте Сююмбике возле здания мэрии была выделена еще в 1992 году. Проект разработали в 2009 году, экспертизу он прошел в 2010 году, строительство началось в том же году.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас в мечети «Джамиг» идут работы по завершению наружного каркаса. «Мы заканчиваем работы по кирпичу, железобетонным конструкциям, остались высокие минареты, мы их сейчас делаем. Дела идут небыстро», — поделился он.

По словам председателя фонда, темпы строительства мечети зависят от размера пожертвований прихожан и организаций, на которые возводится мечеть. Сроки возведения также обусловлены и ситуацией на строительном рынке.

Несмотря на все сложности, стройка не прекращается ни на один день. «Мы сегодня ставим задачу что-то обязательно делать ежедневно. И на этом не останавливаться. В марте строители установили купола и полумесяцы на два минарета соборной мечети. Многие люди, которые видят стройку, а она видна с проспекта Сююмбике, говорят: „О, какая красивая большая мечеть!“ Правда, пока она в красном кирпиче, не облицована», — отметил собеседник агентства.

Проект соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах предполагает возведение комплекса зданий общей площадью 6,6 тыс. кв. метров. В центре расположится основное пятиуровневое здание с куполами — большим посередине (диаметром 19 метров) и малыми (установленными над лифтовыми шахтами) по бокам. К нему примкнут два флигеля с колоннадами, здесь также разместят по одному среднему куполу (диаметром 9 метров). У мечети будет четыре минарета: два малых со стороны заднего фасада и два больших — по торцам флигелей. Высота двух из четырех минаретов составит 76 метров. За 2021 год на строительство соборной мечети «Джамиг» удалось собрать 55,8 млн рублей. В декабре строители приступили к сооружению больших минаретов.

«Казанская соборная мечеть станет гордостью всей России»

Шамиль Газиев выразил уверенность, что cоборная мечеть станет достоянием не только Республики Татарстан, но и всей России Фото: addnt.ru

Председатель Региональной общественной организации «Объединение народов Дагестана Республики Татарстан „Дагестан“» Шамиль Газиев выразил уверенность, что соборная мечеть станет достоянием не только Республики Татарстан, но и всей России.

«Мечеть нужна всем, всей России — как показатель, как пример, — заявил спикер. — Для республики важно сохранять татарско-мусульманские традиции и родную культуру».

Газиев напомнил, что в Казани пока нет мечети подобного масштаба. По пятницам в столичных мечетях прихожанам не хватает места. «Это очень положительное решение, — уверен эксперт. — Я вижу в нем только плюсы».

Напомним, строительство соборной мечети в Казани приурочено к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Президент РФ Владимир Путин еще в 2020 году заверил, что празднование пройдет достойно, а год назад (28 апреля 2021 года) он официально распорядился начать подготовку к торжественной дате. Сегодня, 1 апреля, объявлен международный конкурс на лучшую концепцию соборной мечети Казани.