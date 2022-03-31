Слушания по намыву грунта на Казанке для строительства Соборной мечети пройдут 11 апреля

Власти Казани назначили новую дату проведения общественных обсуждений по созданию искусственного земельного участка у Центра семьи «Казан» для возведения Соборной мечети. Они пройдут 11 апреля в КЦ «Московский». Начало слушаний запланировано на 10.00. Постановление мэра Казани об их проведении опубликовано сегодня в сборнике муниципальных и правовых актов.

«Назначить проведение общественных обсуждений по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту „Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, г. Казань, Республика Татарстан“», — говорится в документе.

Как ранее сообщал «Татар-информ», слушания, назначенные на 11 марта, были перенесены.

Проект предполагает создание искусственного земельного участка площадью 14,2 га. Строительство планируется в два этапа. На первом — намыть 9,9 га под строительство Соборной мечети, на втором — еще 4,3 га под обустройство рекреационной зоны и благоустройство левобережной части Куйбышевского водохранилища в районе расположения Центра семьи «Казан».

Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее отмечал, что для выбора проекта Соборной мечети в Казани нужно провести международный конкурс.