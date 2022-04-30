Парк «Кырлай» перенесут за торговый центр «Парк Хаус»

В Казани парк аттракционов «Кырлай» собираются перенести на площадку у торгово-развлекательного комплекса «Парк Хаус». Об этом «Татар-информу» рассказал источник, знакомый с планами по переносу парка.

«Новое расположение Казань видит между парком Победы и „Парк Хаусом“. Этот вариант рассматривается как основной. Да, наверное, инвестором какие-то другие варианты рассматриваются. Но позиция мэрии такая», — пояснил собеседник агентства.

По словам источника, эта площадка идеально подходит для парка аттракционов. Здесь есть и большое парковочное пространство, и удобная транспортная инфраструктура.

Ранее, еще в начале апреля, о возможном переносе «Кырлая» именно на площадку у «Парк Хауса» сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

На данный момент работы по демонтажу аттракционов в парке «Кырлай» практически завершены. Владелец участка — компания «Паркинвест», связанная с государственным «Связьинвестнефтехимом», — решил отдать его для строительства Соборной мечети Казани.

Подробнее о перспективах парка аттракционов читайте в материале «Татар-информа» «„До свидания, а не прощайте! “: аттракционы „Кырлая“ пропишут в зеленой зоне парка Победы».