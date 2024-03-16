Стала известна программа семейного фестиваля для избирателей в Казани 17 марта

17 марта, в заключительный день выборов Президента России, в Казани пройдет семейный фестиваль. Масленичные гулянья и выступления известных музыкантов, уличных театров развернутся с 12.00 на площадке «Ак Барс Арены», сообщает мэрия Казани.

Напомним, что хедлайнерами концерта станут Хабиб, Иванушки International, Ваня Дмитриенко, «Хор Турецкого» и «Кар-мэн».

Сначала на стадионе пройдут масленичные гулянья, которые будут продолжаться до 14.00.

Также стал известен хронометраж концерта:

14:30 — Анастасия Макарова и Камила Измайлова;

15:00 — Хабиб;

15:30 — Гузель Уразова;

16:00 — Ваня Дмитриенко;

16:30 — Фирдус Тямаев;

17:00 — «Кар-мэн»;

18:00 — ВИА «Волга-Волга»;

18:30 — Государственный хор Татарстана;

19:00 — «Иванушки International»;

20:00 — Салават Фатхетдинов;

20:30 — «Хор Турецкого».

В исполкоме напомнили, что посетить фестиваль можно по браслетам «Всей семьей на выборы». Получить их можно после голосования на выборах Президента России прямо на избирательном участке.

Напомним, что для обладателей таких браслетов в дни выборов действует бесплатный проезд на общественном транспорте, а также предусмотрена возможность бесплатного либо со скидкой посещения культурных учреждений.

На время гуляний, сообщал ранее «Татар-информ», возле стадиона запретят проезд и парковку автотранспорта. Для удобства зрителей во второй половине дня в Казани усилят работу нескольких маршрутов общественного транспорта.