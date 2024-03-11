Стали известны хэдлайнеры концерта для избирателей в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для казанцев, проголосовавших на выборах Президента РФ, 17 марта с 12:00 до 21:30 на стадионе «Ак барс Арена» пройдет фестиваль «Всей семьей на выборы». Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель аппарата Исполкома Казани Булат Алеев.

«Для всех участников фестиваля, а их мы ожидаем более 50 тыс., будут организованы активности, выездные площадки питания, масленичные гуляния с кухнями народов, выступление уличных театров, на большой сцене пройдет праздничный концерт, в котором примут участие лучшие исполнители республики Татарстан», - прокомментировал спикер.

Хэдлайнерами мероприятия станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кармен» и Ваня Дмитриенко.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).