В последний день выборов в Казани усилят движение общественного транспорта

17 марта, в заключительный день выборов Президента России, в Казани усилят работу автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Об этом стало известно на совещании с руководителями транспортных предприятий, сообщается в телеграм-канале городского Комитета по транспорту.

Как напомнил председатель комитета Андрей Сидоров, в дни выборов — 15-17 марта — проголосовавшие казанцы смогут воспользоваться возможностью бесплатного проезда в общественном транспорте. Для этого нужно показать кондуктору специальный браслет «Всей семьей на выборы».

Усиление работы общественного транспорта 17 марта планируется с 13.00 и до завершения праздничных мероприятий. Оно затронет автобусы №10, 10а, 18, 28, 28а, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, трамваи №5, 5а,6 и троллейбусы №2, 13, которые курсируют по проспекту Ямашева. Также по особому графику будут следовать автобусы №28, 28а, 43, 54, которые идут по пр.Амирхана.