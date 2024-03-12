Вокруг «Ак Барс Арены» в Казани ограничат проезд и стоянку транспорта

17 марта в Казани ограничат движение и стоянку автотранспорта вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Меры будут приняты на время проведения фестиваля «Всей семьей на выборы», объяснили в мэрии столицы РТ.

Ограничение будет действовать с 8 утра до 23.00, будут установлены временные дорожные знаки.

В Комитете по транспорту призвали горожан ориентироваться на установленные знаки и заранее планировать свой маршрут.

На деловом понедельнике в мэрии рассказали, что хедлайнерами фестиваля станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кармен» и Ваня Дмитриенко. Сегодня стало известно, что городской общественный транспорт ради удобства участников праздничных мероприятий будет работать в усиленном режиме.

Напомним, восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).