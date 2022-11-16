Кремль отметил профессиональную и сдержанную реакцию США на падение ракет в Польше

Американские власти достаточно сдержанно отреагировали на падения ракет в Польше накануне вечером, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Позицию польских властей он назвал «абсолютно истеричной», вновь заявив, что Россия к этому инциденту не имеет никакого отношения.

«Есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента… Еще раз хочу обратить внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и других стран», – цитирует Пескова РИА Новости.

Ситуация вновь демонстрирует «оголтело русофобскую реакцию», когда представители разных стран делали заявления, не имея точных представлений, что произошло, добавил представитель Кремля. Он призвал не спешить с оценками и напомнил про диверсию на «Северных потоках».

«Мы предпочли бы слышать такую эмоционально перегруженную реакцию, когда была проведена диверсия над подводными трубопроводами Северный поток. Тогда такой реакции не было, никто не спешил разобраться, кто организовал эту диверсию», – подчеркнул Песков.

Никакого повода для эскалации не было, так как польские власти могли сразу сообщить, что речь идет об обломках ракеты С300, которая не имеет отношения к российским Вооруженным силам, подчеркнул он.

Напомним, накануне вечером польские СМИ сообщили о падении двух ракет в приграничной с Украиной деревне, назвав их «российскими». Минобороны РФ выступило с заявлением, подчеркнув, что российские военные не вели никаких обстрелов польско-украинской границы и не имеют отношения к ракетам. В Пентагоне призвали оперировать только фактами и отметили, что не имеют подтверждения падения российских ракет в Польше.