США сняли санкции с российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта

Соединенные Штаты временно сняли ограничения на продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 12 марта. Соответствующую генеральную лицензию выпустило Министерство финансов США.

Разрешение на операции с российской нефтью будет действовать до до 11 апреля. Оно не затрагивает транзакции и деятельность, так или иначе связанные с Ираном и властями исламской республики, а также с товарами и услугами иранского происхождения.

Министр финансов США Скотт Бессент в социальной сети X (прежде Twitter) пояснил, что выпуск этой лицензии направлен на укрепление стабильности на мировых энергетических рынках и что это решение поможет увеличить «глобальный охват существующих поставок».

«Эта узкоспециализированная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды Правительству России, которое получает большую часть своих энергетических доходов от налогов, взимаемых на месте добычи», – добавил представитель администрации Дональда Трампа.

По словам Бессента, Президент США решительно действует для обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и работает над сохранением низких цен на энергоносители, «одновременно противодействуя угрозе и нестабильности, исходящим от террористического иранского режима».

Ранее Трамп заявил, что связанные с нефтью санкции против некоторых государств отменяются для стабилизации ситуации на рынке и пресечения роста цен. «А потом – кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить», – уточнил американский лидер. Затем агентство Reuters назвало разные варианты смягчения рестрикций против РФ.

До этого Reuters сообщало, что США выдали Индии разрешение приобретать российскую нефть, которою загружены танкеры, уже находящиеся в море. Ограничения отменены на 30 дней. О возобновлении Нью-Дели закупок нефти из России еще раньше рассказало агентство Bloomberg.