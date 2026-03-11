Страны МЭА договорились высвободить треть стратегических резервов нефти

Страны – члены Международного энергетического агентства договорились высвободить примерно треть своих стратегических резервов нефти, 400 млн баррелей, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива после начала американо-израильской военной кампании против исламской республики. Об этом сказано в сообщении организации.

Высвобожденные резервы будут поступать на рынок в соответствии с обстоятельствами каждого государства, входящего в МЭА. Некоторые страны намерены предпринять дополнительные чрезвычайные меры. Агентство Reuters ранее замечало, что на высвобождение нефти уйдет не менее двух месяцев.

«Проблемы, с которыми столкнулся нефтяной рынок, беспрецедентны по своему масштабу, поэтому я очень рад, что страны – члены МЭА отреагировали на них экстренными коллективными действиями [также] беспрецедентного масштаба», – заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

По данным МЭА, объемы сырой нефти и нефтепродуктов, транспортируемых через Ормузский пролив, упали до 10% от уровня, наблюдавшегося до начала конфликта. В 2025 году этим маршрутом в среднем проходило 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в день, что составляет примерно 25% их мирового морского товарооборота.

Государства – участники Международного энергетического агентства располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти и 600 млн баррелей промышленных резервов. Начиная с момента основания агентства в 1974 году решение об использовании нефтяных резервов принималось пять раз – в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году.

С начала войны между США и Израиля против Ирана Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зарегистрировало минимум 14 инцидентов с судами в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. Десять из них классифицируются как непосредственные атаки, закончившиеся поражением судов.