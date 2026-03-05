Индия возобновила закупки российской нефти на фоне войны в Иране

Индия после перерыва возобновила закупки российской нефти из-за кампании Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Из данных отслеживания судов следует, что две партии нефти из России, пунктом назначения которых прежде была указана Восточная Азия, теперь направляются в Индию. По информации компаний Kpler и Vortexa, на этой неделе в индийских портах должны разгрузиться два танкера с примерно 1,4 млн баррелей нефти марки Urals на борту.

Судно Odune класса «Суэцмакс» вместимостью 730 тыс. баррелей накануне, 4 марта, зашло в Парадип на восточном побережье Индии, хотя непонятно, было ли оно разгружено. В свою очередь танкер Matari класса «Афрамакс» вместимостью более 700 тыс. баррелей сегодня должен прибыть в порт Вадинар на западе Индии.

Кроме того, еще одно судно класса «Суэцмакс», Indri, находящееся в Аравийском море и следовавшее в Сингапур, на этой неделе неожиданно повернуло на север в сторону Индии с приблизительно 730 тыс. баррелей нефти марки Urals на борту. Все три танкера с прошлого года находятся под санкциями Великобритании и Европейского Союза.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы из-за давления со стороны США в последние недели сократили закупки российской нефти. Но война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива повышают вероятность возникновения дефицита сырой нефти, констатирует агентство.

До начала вооруженного конфликта половина нефтяных поставок в Индию шла из арабских стран через Ормузский пролив, однако сейчас из-за обстрелов со стороны Ирана этот маршрут находится под угрозой. Российские же танкеры могут без проблем достичь индийских берегов, отмечало ранее Bloomberg.

В начале февраля Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с индийским Премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что Индия откажется от поставок нефти из России, заменив ее на американские и, возможно, венесуэльские энергоносители. В благодарность американский лидер объявил о снижении «взаимных» таможенных пошлин на индийские товары с 25% до 18%.

После этого, информировало агентство Reuters, индийские нефтеперерабатывающие компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries решили не заключать сделки о поставках нефти из РФ на март и апрель.