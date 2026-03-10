СМИ назвали возможные варианты смягчения американских санкций против России

Соединенные Штаты из-за влияния войны против Ирана на рынок энергоносителей могут пойти как на широкое ослабление ограничительных мер против России, так и на более узконаправленные варианты, включая предоставление определенным странам права покупать российскую нефть, не опасаясь введения вторичных санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три анонимных источника.

Возможное смягчение рестрикций против РФ нацелено на сдерживание резкого роста мировых цен на энергоносители, пояснили собеседники издания.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что связанные с нефтью санкции против некоторых государств отменяются для стабилизации ситуации на нефтяном рынке и пресечения роста цен. «А потом – кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить», – сказал американский лидер.

Прежде Reuters сообщало, что США выдали Индии разрешение приобретать российскую нефть, которою загружены танкеры, уже находящиеся в море. Ограничения отменены на 30 дней. О возобновлении Нью-Дели закупок нефти из РФ до этого рассказало агентство Bloomberg.