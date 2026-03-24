Политика 24 марта 2026 22:22

США решили развернуть на Ближнем Востоке штаб и одну из бригад 82-й дивизии

Военное министерство Соединенных Штатов решило развернуть на Ближнем Востоке штаб и одну из боевых бригад 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщают корреспондент портала Axios Барак Равид и журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин в социальной сети X (прежде Twitter).

Равид при этом ссылается на слова анонимного американского чиновника. «Это еще одно значительное пополнение войск в регионе в преддверии возможной наземной операции в Иране», – замечает он.

Гриффин в свою очередь, не раскрывая источников, делает акцент на том, что начать переброску на Ближний Восток приказано командующему 82-й воздушно-десантной дивизией генерал-майору Брэндону Тегтмайеру и сотрудникам его штаба.

«<...> Пентагон и Белый дом рассматривают вопрос о направлении 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для возможных наземных операций», – отмечает она, не упоминая отдельную отправку одной из бригад.

Накануне газета The New York Times первой сообщила, что военное командование США рассматривает вопрос о направлении 82-й воздушно-десантной дивизии для участия в кампании против Ирана. По ее информации, речь пока идет именно об отправке одной бригады (это около 3 тыс. военнослужащих).

Отсчитывающая свою историю с 1917 года 82-я воздушно-десантная дивизия Армии США включает три пехотные бригадные боевые группы («Дьяволы», «Соколы» и «Пантеры»), артиллерийское командование, бригаду боевой авиации («Пегасы»), штаб и бригаду поддержки. Каждая из боевых бригад в свою очередь состоит из штаба и штабной роты, трех пехотных батальонов и многофункциональной разведывательной роты.

