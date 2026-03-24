Политика 24 марта 2026 15:59

СМИ: Верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США

Высший руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи готов вести переговоры с Соединенными Штатами. Об этом министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи тайно сообщил спецпосланнику Президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу, пишет израильский портал Ynet со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, Хаменеи-младший «одобрил скорейшее завершение» боевых действий, но лишь в том случае, если будут выполнены условия иранской стороны.

Израильский портал не уточнил, о каких именно условиях идет речь, но американская газета The New York Times со ссылкой на источники отмечает, что руководство Ирана не заинтересовано во временном прекращении огня и хочет заключить мирное соглашение, включающее гарантии ненападения со стороны США и Израиля.

Кроме того, по данным NYT, власти ИРИ желают добиться смягчения экономических санкций. Об этих требованиях Аракчи якобы сообщил Уиткоффу в ходе будто бы состоявшихся на днях прямых переговоров.

Вместе с тем до этого глава иранского МИДа, по сведениям агентства Fars, призвал Организацию Объединенных Наций заставить США и Израиль выплатить репарации за атаки на ядерные объекты в Натанзе и на районы около атомной электростанции «Бушер».

При этом американцы и израильтяне, уточняет NYT, продолжают варианты расширения кампании против Ирана, включая захват острова Харк, через терминалы которого проходит около 90% иранского нефтяного экспорта. Удары по территории исламской республики продолжаются – объявленный Дональдом Трампом пятидневный мораторий распространяется только на энергообъекты.

