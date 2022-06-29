США разрешили часть сделок с компаниями из РФ в сфере авиабезопасности

Соединенные Штаты разрешили ряд сделок с некоторыми попавшими под санкции российскими компаниями в сфере безопасности гражданских самолетов. Это следует из генеральной лицензии Министерства финансов США.

Исключение из ограничительных мер сделано для операций, связанных «с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации».

Вместе с тем самолеты, которых касаются сделки, должны быть зарегистрированы за пределами Российской Федерации. К тому же поставляемые, экспортируемые или реэкспортируемые товары, технологии или услуги должны быть предназначены для воздушных судов, используемых только в гражданской авиации.

При соблюдении этих условий разрешены операции с находящимися под санкциями Объединенной авиастроительной корпорацией (входит в государственную корпорацию «Ростех») корпорацией «Иркут» и рядом связанных с ней фирм, авиационным комплекса имени С. В. Ильюшина, а также для компаний, которые принадлежат подпавшим под исключение фирмам на 50% или более.

Из числа связанных с Казанью организаций соответствующее ослабление санкционного режима затронет ПАО «Туполев», ООО «КАПО-Автотранс» и ООО «КАПО-Жилбытсервис».

Помимо этого, другой генеральной лицензией Минфин США ограничил 11 августа 2022 года предельный срок для сделок с попавшей под санкции госкорпорацией «Ростех» и структурами, в которых ей принадлежит 50% и более.

После начала инициированной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине и введения в ответ на это санкций со стороны стран Запада концерны Airbus и Boeing перестали поставлять запчасти российским авиакомпаниям и оказывать им техподдержку. Вице-премьер РФ Юрий Борисов допустил разбор части иностранных самолетов на запчасти по мере деградации авиапарка.