США ввели санкции против трех компаний за связь с Сергеем Когогиным

Соединенные Штаты в рамках нового пакета антироссийских санкций ввели ограничительные меры против трех компаний из-за их связи с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным. Это следует из сообщения пресс-службы Министерства финансов США.

Решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина затронуло ООО «Залог», ООО «ПФМК» и ООО «Альфа-Инвест». Причиной названо то, что они «принадлежат или находятся под контролем, действуют в интересах или от имени, прямо или косвенно, Когогина».

«Эти компании занимаются арендой и лизингом оборудования, производством мебели и бумаги и финансовой деятельностью соответственно», — уточняет пресс-служба Минфина Соединенных Штатов.

Согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», учредителями ООО «Залог» являются Сергей Когогин и его брат Александр Когогин, а директор предприятия — Марина Когогина. Основной вид деятельности — аренда и лизинг двигателей, турбин и станков, а дополнительные — лесозаготовки и производство различных пиломатериалов.

При этом компания «Залог» является учредителем ООО «ПФМК» — находящегося в Зеленодольске Поволжского фанерно-мебельного комбината. Его выручка за 2021 год составила более 2 млрд 94 млн рублей.

ООО «Альфа-Инвест» же занимается деятельностью по письменному и устному переводу. Его учредитель — Сергей Когогин, а директор — Константин Когогин.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала 24 февраля инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Накануне США ввели ограничительные меры против КАМАЗа, о чем сообщал «Татар-информ».