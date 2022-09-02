США продолжат обсуждать потолок цен на российскую нефть, несмотря на предупреждение РФ

Соединенные Штаты продолжат обсуждать в рамках «Большой семерки» установлению предельной стоимости нефти, экспортируемой из России, несмотря на предупреждения со стороны РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

Представителя американской администрации попросили прокомментировать слова вице-премьера РФ Александра Новака о прекращении поставок нефти и нефтепродуктов в страны, которые введут потолок цен. «Мы намерены продолжать наши разговоры с лидерами G7. Это то, что будет происходить завтра на уровне министров финансов», — подчеркнула она.

При этом Жан-Пьер не стала раскрывать, откажутся ли США от эмбарго на импорт российской нефти, если министры финансов стран «Большой семерки» на предстоящей онлайн-встрече согласуют потолок цен на нефть из России.

Как ранее сообщал «Татар-информ», министрам предстоит решить несколько сложных вопросов, касающихся механизма ограничения цен на нефть.

США и их союзники обсуждают введение предельной цены для нефти из России с июня. Ранее речь шла о коридоре в 40–60 долларов. Новые санкции призваны ограничить возможность российской стороны вести специальную военную операцию на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.