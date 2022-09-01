Россия перестанет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен

Россия прекратит экспорт нефти и нефтепродуктов тем странам, которые введут потолок цен на нефть из РФ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

Ранее страны G7 заявили о планах установить максимальную стоимость импорта российской нефти, чтобы сдержать рост цен на мировом рынке и ограничить доходы России.

«Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – высказался Новак. По словам министра, вмешательство в нефтяную отрасль «не снизит цены, а разрушит мировой нефтяной рынок полностью».

Он добавил, что не слышал мнения, что к эмбарго на закупки российской нефти присоединятся Китай и Индия.

«Надеюсь, что все планы, которые у них есть, они будут учитывать на декабрь. Все планы настроены на то, чтобы сохранить действующие уровни», – сказал политик, добавив, что российские компании готовятся к новым зимним санкциям.

США и их союзники обсуждают введение предельной цены для нефти из России с июня. Ранее речь шла о коридоре в 40–60 долларов. Новые санкции призваны ограничить возможность российской стороны вести специальную военную операцию по защите Донбасса, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.