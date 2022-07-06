Bloomberg: США и союзники обсуждают предельные цены в 40–60 долларов для российской нефти

Соединенные Штаты и их союзники обсуждают введение предельных цен на российскую нефть на уровне 40–60 долларов за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, речь идет о диапазоне между предельной себестоимостью добычи нефти для РФ и ценой на российскую нефть до начала специальной военной операции на Украине. Вместе с тем, как рассказали два источника, в американской администрации полагают, что лимит в 40 долларов будет слишком низок.

При этом Белый дом готов также ввести экстерриториальные вторичные санкции, чтобы предотвратить обход ограничений другими государствами. Один из источников уточнил, «их использование вместе с ценовым потолком, скорее всего, является крайней мерой».

Цель заключается в том, чтобы снизать доходы российского бюджета на фоне конфликта на Украине. Однако существует риск, что плохо реализованные ограничения приведут к резкому росту цен на нефть.

Кроме того, один чиновник добавил, что в администрации Президента США Джо Байдена теме предельных цен на российскую нефть теперь посвящено несколько заседаний в неделю. В ближайшие недели эти усилия предполагается еще более активизировать.

Ранее государства «Большой семерки» по результатам саммита, который проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау, договорились искать способы ограничить транспортировку российской нефти, если она станет продаваться по цене выше предельной. Это следует из итогового коммюнике мероприятия.

Ужесточение санкций против РФ началось после признания независимости ДНР и ЛНР и последовавшего за этим начала специальной военной операции на Украине. О ней 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.